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Выпь перепугала жителей многоэтажки в Актобе

птица, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 22:32 Фото: pixabay
Выпь, которая обычно избегает человека, забрела во двор многоэтажки в Актобе и забилась в угол, чем напугала жителей дома, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, найденыш вел себя агрессивно и даже пытался укусить особо любопытных. В данное время пернатый на станции юных натуралистов. Как долго он там пробудет, пока не ясно. Специалистам нужно еще понаблюдать за необычным питомцем.

"Предполагаем, что выпь заблудилась. Обычно эти птицы обитают на реках. Сейчас она под наблюдением. Позже будем решать – выпускать ее на волю или оставить здесь". Замдиректора станции юных натуралистов г. Актобе Дидара Кенжегарина

Ранее сообщалось, что в зоопарке Шымкента пополнение. Этим радостным событием сотрудники решили поделиться с общественностью.

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Елена Беляева
Актобе Актюбинская область 2024 год
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