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"Кража" мешков для дамб в Атырауской области оказалась шуткой

Кража мешков в Атырауской области, неожиданное продолжение, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:53 Фото: ДП Атырауской области
В Атырауской области пять человек, которых подозревали в краже мешков с грунтом с места возведения берегоукрепительных сооружений, оказались на самом деле волонтерами, которые стали жертвами собственной шутки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 19 апреля в ДП Атырауской области, в данное время набережную реки взяли под особый контроль из-за многочисленных жалоб на воровство мешков с построенных дамб. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Во время патрулирования была замечена группа людей, которая укладывала мешки в багажник автомобиля. На вопрос, чем они занимаются, последовал ответ, что они планируют отвезти мешки к себе домой. Соответственно, полицейские отреагировали в рамках протокола. Впоследствии выяснилось, что это были жители одного из ближайших жилых комплексов, которые работали в качестве волонтеров на строительстве берегоукреплений и в момент задержания освобождали проезжую часть от заграждающих ее мешков и грунта", – сообщили в ДП.

Ситуация в итоге была разрешена и с волонтерами провели разъяснительную беседу.

Департамент полиции просит относиться серьезно к действующему режиму ЧС и не допускать провокаций в отношении полицейских, выполняющих свою работу. 


"В настоящее время обстоятельства тщательно проверяются. Противопаводковые дамбы патрулируются полицией и контролируются с помощью видеокамер", – сообщили в ДП.

Утром 19 апреля Оперативный штаб по ЧС Атырауской области сообщил о задержании людей, подозреваемых в краже мешков для дамбы. 

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