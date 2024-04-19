В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды
Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что спасатели круглосуточно работают в Атырауской области. Они показали как в Кульсаре откачивают воду, передает Zakon.kz
На данный час, по данным ведомства, откачено 2300 кубометров талой воды.
Ранее сообщалось, что карагандинские спасатели протягивают кабеля по трубе в озере Пёстрое СКО. Также задействованы и сотрудники заинтересованных организации.
Отметим, как сообщалось ранее 20 апреля глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации.
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