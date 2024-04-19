В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды

Фото: pixabay

В МЧС РК сообщили, что спасатели круглосуточно работают в Атырауской области. Они показали как в Кульсаре откачивают воду, передает Zakon.kz

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