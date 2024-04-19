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Законодательство РК

В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды

В Кульсаре откачано более двух тысяч кубометров талой воды, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 03:29 Фото: pixabay
В МЧС РК сообщили, что спасатели круглосуточно работают в Атырауской области. Они показали как в Кульсаре откачивают воду, передает Zakon.kz

На данный час, по данным ведомства, откачено 2300 кубометров талой воды.


Ранее сообщалось, что карагандинские спасатели протягивают кабеля по трубе в озере Пёстрое СКО. Также задействованы и сотрудники заинтересованных организации.

Отметим, как сообщалось ранее 20 апреля глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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Елена Вебер
МЧС РК Атырауская область Западно-Казахстанская область Казахстан Карагандинская область Паводки-2024 2024 год
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