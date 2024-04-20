Взломать дверь пришлось во время пожара в многоэтажке, чтобы эвакуировать пожилую пару

60 человек эвакуировали 20 апреля из горящего многоэтажного дома полицейские в Атырау, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, около 17:50 патрульные заметили возгорание в многоквартирном доме и сразу же попытались помочь жителям.

"Полицейские за 10 минут эвакуировали из многоэтажки 60 человек. Также стражи порядка взломали дверь в одной из квартир, где оказались запертыми двое пожилых, и вывели их в безопасное место", – говорится в сообщении.





Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось о другом пожаре. Пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения в Кызылорде.