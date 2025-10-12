#АЭС в Казахстане
Происшествия

33 человека эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Караганде

пожарный, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 14:28 Фото: МЧС РК
Спасатели эвакуировали 33 человека из горящего многоэтажного дома в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел на первом этаже 9-этажного многоквартирного жилого дома по улице Анжерская.

По прибытии пожарных в жилом помещении было сильное задымление и существовала угроза распространения огня на верхние этажи.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных из задымленного подъезда спасены 8 человек, в том числе два ребенка, и эвакуированы 25 человек, из них 7 детей", – сообщили в МЧС 12 октября 2025 года.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

10 октября пожар в алматинском кафе охватил 100 квадратных метров.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
