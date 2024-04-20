Фотосессия в Кызылорде закончилась вызовом спасателей

Ночью 21 апреля кызылординские спасатели прибыли на вызов жителя города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, от жителя микрорайона Саяхат города Кызылорды поступил звонок о помощи. Оказалось, что возомнив себя воином Спарты мужчина решил сделать памятное фото. При этом он элементарно не предусмотрел размер стального изделия.

Фото: скриншот видео

Прибывшие на место происшествия спасатели, спустя несколько минут вызволили из тьмы несостоявшегося спартанца и показали ему, как на самом деле выглядят настоящие герои.

Фото: пресс-служба МЧС РК

А накануне кызылординские пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения.