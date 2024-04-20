Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фотосессия в Кызылорде закончилась вызовом спасателей

Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 03:53 Фото: pixabay
Ночью 21 апреля кызылординские спасатели прибыли на вызов жителя города, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, от жителя микрорайона Саяхат города Кызылорды поступил звонок о помощи. Оказалось, что возомнив себя воином Спарты мужчина решил сделать памятное фото. При этом он элементарно не предусмотрел размер стального изделия.

Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 03:53

Фото: скриншот видео

Прибывшие на место происшествия спасатели, спустя несколько минут вызволили из тьмы несостоявшегося спартанца и показали ему, как на самом деле выглядят настоящие герои.

Кызылорда , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 03:53

Фото: пресс-служба МЧС РК

А накануне кызылординские пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения.

Читайте также

Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане
Мусорный полигон загорелся в Талдыкоргане
Взломать дверь пришлось во время пожара в многоэтажке, чтобы эвакуировать пожилую пару
Взломать дверь пришлось во время пожара в многоэтажке, чтобы эвакуировать пожилую пару
Крупный пожар произошел на складах в Кызылорде
Крупный пожар произошел на складах в Кызылорде
Алия Абди
МЧС РК Кызылорда 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
В Алматы на два месяца закроют проезд по одной из улиц
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: