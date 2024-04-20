Фотосессия в Кызылорде закончилась вызовом спасателей
Фото: pixabay
Ночью 21 апреля кызылординские спасатели прибыли на вызов жителя города, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, от жителя микрорайона Саяхат города Кызылорды поступил звонок о помощи. Оказалось, что возомнив себя воином Спарты мужчина решил сделать памятное фото. При этом он элементарно не предусмотрел размер стального изделия.
Фото: скриншот видео
Прибывшие на место происшествия спасатели, спустя несколько минут вызволили из тьмы несостоявшегося спартанца и показали ему, как на самом деле выглядят настоящие герои.
Фото: пресс-служба МЧС РК
А накануне кызылординские пожарные ликвидировали огонь, охвативший складские помещения.
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