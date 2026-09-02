Спуск в погреб закончился вызовом спасателей в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области спасатели помогли мужчине выбраться из погреба после падения. 69-летний мужчина по неосторожности упал внутрь и не смог самостоятельно подняться на поверхность. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

С помощью специального спасательного оборудования они аккуратно подняли мужчину из погреба. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.

В МЧС РК напомнили, что при возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что в Каркаралинском районе Карагандинской области на территории государственного национального природного парка спасатели вели поиски грибника.