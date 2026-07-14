Полицейская погоня и жесткое задержание: что произошло на оживленной дороге в Алматы

В социальных сетях появилось видео, на котором в Алматы на дороге остановились несколько патрульных машин и проводится задержание мужчины. В полиции рассказали Zakon.kz, что произошло.

В описании к видео говорится, что инцидент произошел на проспекте Сейфуллина.

"На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено задержание водителя автомобиля марки Toyota, который, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться", – объяснили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) 14 июля 2026 года.

В ДП отметили, что первоначально автомобиль заметили на проспекте Райымбека, где водитель не выполнил требование об остановке.

"В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения было организовано преследование. На пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Богенбай батыра автомобиль был заблокирован несколькими патрульными экипажами, после чего нарушитель задержан", – рассказали в полиции.

Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, 42-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Они уже направлены в суд. Ему грозит административный арест, а также лишение права управления транспортными средствами.

"Важно понимать, что каждый водитель, садящийся за руль в состоянии алкогольного опьянения, представляет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Благодаря своевременным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось пресечь опасное поведение на дороге и, возможно, предотвратить тяжкие последствия или трагедию", – резюмировали в полиции.

В Алматы ранее объявили масштабные профилактические рейды по выявлению несовершеннолетних, незаконно управляющих транспортными средствами.