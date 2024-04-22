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100 мехбригад планируют устранять последствия паводка в СКО

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:29 Фото: пресс-служба акимата СКО
В акимате СКО под председательством главы региона Гауеза Нурмухамбетова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий паводка. Как отметили в пресс-службе акимата, в приоритете – восстановление жилья, пострадавшего от паводка, сообщает Zakon.kz.

Для ликвидации последствий, демонтажа жилья, не подлежащего восстановлению, и проведения ремонтно-восстановительных работ со всех районов будет сформировано по пять мехбригад и привлечено восемь единиц техники.

В Подгоре Петропавловска формируется 30 бригад. В данном микрорайоне также будут работать бригады Г. Мусрепова, Тайыншинского и Уалихановского районов.

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата СКО

В поселке Кожевенный будут закреплены четыре района: Есильский, Жамбылский, Шал акына и Айыртауский.

В поселке Заречный будут работать бригады районов М. Жумабаева, Тимирязевский, Акжарский и Мамлютский. Бригада Аккайынского района будет направлена в помощь Кызылжарскому району.

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего на ликвидацию последствий будут привлечены свыше 100 мехбригад со всей области.

Восемь дорожно-строительных организаций закреплены за ремонтом и очисткой дорог от последствий паводка, это 50 единиц техники, которые при необходимости будут задействованы при демонтажных работах.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил ответственным госорганам обеспечить необходимое количество бригад и техники для восстановительных работ и провести их в сжатые сроки. Также глава региона поручил не допускать искусственного завышения цен на стройматериалы.

совещание, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 19:29

Фото: пресс-служба акимата СКО

После спада воды в кратчайшие сроки необходимо провести техническое обследование и оценку жилья, по результатам которых принять решение по возмещению ущерба.

Кроме того, поручено разработать план мероприятий по восстановлению насосной станции первого подъема.

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