Школьница забеременела от отца – комментарий полиции Туркестанской области
В публикации Сmn.kz сказано, что в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она заявила, что подозревает в изнасиловании отца дочери. Девочка забеременела, срок составляет 27 недель.
Корреспондент Zakon.kz адресовал запрос пресс-службе полиции региона.
В ведомстве уточнили, что по заявлению матери возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Также сказано, что несовершеннолетняя находится в кризисном центре и ей оказывают соответствующую помощь.
"Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", – заключили в ведомстве.
30 апреля 2024 года стало известно, что экс-начальник Управления полиции Талдыкоргана осужден за изнасилование. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.