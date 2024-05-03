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Школьница забеременела от отца – комментарий полиции Туркестанской области

Школьница забеременела от отца – комментарий полиции Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 14:46 Фото: Zakon.kz
В Казнете появилась ужасающая информация: в Туркестанской области семиклассница забеременела от своего отца. В пресс-службе региональной полиции Zakon.kz прокомментировали происшествие.

В публикации Сmn.kz сказано, что в полицию с заявлением обратилась мать девочки. Она заявила, что подозревает в изнасиловании отца дочери. Девочка забеременела, срок составляет 27 недель.

Корреспондент Zakon.kz адресовал запрос пресс-службе полиции региона.

В ведомстве уточнили, что по заявлению матери возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также сказано, что несовершеннолетняя находится в кризисном центре и ей оказывают соответствующую помощь.

"Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", – заключили в ведомстве.

30 апреля 2024 года стало известно, что экс-начальник Управления полиции Талдыкоргана осужден за изнасилование. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

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Казахстан Туркестанская область 2024 год Изнасилования Полиция
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