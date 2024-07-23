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Лошадь королевской гвардии укусила туристку в Лондоне

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:08 Фото: pixabay
21 июля у музея кавалерии в Лондоне лошадь королевской гвардии укусила туристку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, на здании висит вполне заметная табличка, предупреждающая о нраве лошадей королевской гвардии. Однако туристка не придала этому особого значения.

Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 08:08

Фото: metro.co.uk

До этого женщина видела, как другой турист из ее группы был укушен лошадью, но все равно решила подойти ближе для фотографирования. Реакция лошади подтвердила предупреждение на табличке. Заметив приближение женщины, лошадь повернула голову и укусила ее за руку. Женщина издала визг и убежала к своим спутникам, которые принялись ее успокаивать и обрабатывать место укуса.

Вскоре после инцидента женщина упала на одно колено и что-то говорила своим товарищам. Один из них продолжал обрабатывать ее рану. Известно, что после этого инцидента женщину не доставляли в медицинское учреждение.

Неделей ранее Федерацию конного спорта России обвинили в жестоком обращении с лошадью ради эффектного кадра для фильма "Мой чемпион".

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