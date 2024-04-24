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Тело мужчины нашли в реке Бадам в Шымкенте

найдено тело, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 22:39 Фото: Zakon.kz
24 апреля в 17:15 к правоохранителям поступило сообщение о том, что девочки-подростки увидели в воде тело человека. Вместе с полицией на место происшествия в жилой массив Забадам Енбекшинского района по улице Саттарханова прибыли спасатели, которые извлекли тело из воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, мужчина был в одежде, ему около 50-60 лет.

"Обстоятельства гибели и личность мужчины устанавливаются. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.


Ранее, 19 марта, сообщалось, что в Костанайской области во дворе дома нашли тело мужчины. По предварительной информации, это аким Пресногорьковского сельского округа Узункольского района Тастемир Турсунбаев.

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