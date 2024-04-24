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Законодательство РК

Пятый день бушует природный пожар в Алматинской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 23:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
19 апреля в Балхашском районе Алматинской области загорелся камыш с переходом огня на земли лесного фонда на площади 31 га. Пресс-служба МЧС РК заявила, что 24 апреля пожар локализовали, сообщает Zakon.kz.

По факту ЧП органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 341 Уголовного кодекса "Уничтожение или повреждение лесов". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

"Необходимо отметить, что для тушения пожара вертолётной техникой было осуществлено 129 сбросов воды общим объемом более 387 тонн. МЧС рекомендует неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности!" – заявили в ведомстве.


Ранее сообщалось, что 20 апреля 2024 года в 12:30 в труднодоступных болотистых местах космомониторинг выявил загорание сухостоя и камыша. На тот момент площадь пожара составляла 18 га.

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МЧС РК Алматинская область Пожар 2024 год
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