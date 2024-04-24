Пожар вспыхнул открытым пламенем в частном доме в Семее
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью в Семее по улице Акульская в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, предварительная площадь пожара составляет 30 кв. м.
"Пожар в 00:59 ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что пятый день бушует природный пожар в Алматинской области.
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