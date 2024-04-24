Пожар вспыхнул открытым пламенем в частном доме в Семее

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ночью в Семее по улице Акульская в частном жилом доме загорелась крыша, сообщает Zakon.kz.

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