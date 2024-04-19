Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности

17 апреля 2024 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области семейный дебошир выстрелил в полицейского. Детали происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе областной полиции.

Участковый инспектор приехал на вызов местной жительницы. Она заявила, что ее избивает муж.

Разбушевавшийся отец семейства решил избежать разговоров и выстрелил из оружия в правоохранителя.

"В результате полицейский получил дробовое ранение руки. Несмотря на ранения, страж порядка самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира". Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка уточнили, что задержанный был пьян и мог причинить вред как себе, так и окружающим.

"В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту, заключили в ведомстве, возбуждено досудебное расследование.

Материал по теме Семейный дебошир из Алматинской области выстрелил в полицейского

Ранее сообщали о другом случае в области: тогда муж избил жену на глазах у ребенка. Мужчину задержали.

К сожалению, в Казахстане часто происходят подобные ситуации. К примеру, недавно во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.