Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности
Участковый инспектор приехал на вызов местной жительницы. Она заявила, что ее избивает муж.
Разбушевавшийся отец семейства решил избежать разговоров и выстрелил из оружия в правоохранителя.
"В результате полицейский получил дробовое ранение руки. Несмотря на ранения, страж порядка самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира".Пресс-служба ДП Алматинской области
Стражи порядка уточнили, что задержанный был пьян и мог причинить вред как себе, так и окружающим.
"В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Пресс-служба ДП Алматинской области
По данному факту, заключили в ведомстве, возбуждено досудебное расследование.
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Ранее сообщали о другом случае в области: тогда муж избил жену на глазах у ребенка. Мужчину задержали.
К сожалению, в Казахстане часто происходят подобные ситуации. К примеру, недавно во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.