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Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности

Муж-тиран выстрелил в полицейского под Алматы: появились подробности, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:24 Фото: Zakon.kz
17 апреля 2024 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области семейный дебошир выстрелил в полицейского. Детали происшествия озвучили Zakon.kz в пресс-службе областной полиции.

Участковый инспектор приехал на вызов местной жительницы. Она заявила, что ее избивает муж.

Разбушевавшийся отец семейства решил избежать разговоров и выстрелил из оружия в правоохранителя.

"В результате полицейский получил дробовое ранение руки. Несмотря на ранения, страж порядка самостоятельно задержал и обезвредил семейного дебошира".Пресс-служба ДП Алматинской области

Стражи порядка уточнили, что задержанный был пьян и мог причинить вред как себе, так и окружающим.

"В действиях задержанного усмотрены признаки уголовного правонарушения, предусматривающего посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Пресс-служба ДП Алматинской области

По данному факту, заключили в ведомстве, возбуждено досудебное расследование.

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Семейный дебошир из Алматинской области выстрелил в полицейского
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Ранее сообщали о другом случае в области: тогда муж избил жену на глазах у ребенка. Мужчину задержали.

К сожалению, в Казахстане часто происходят подобные ситуации. К примеру, недавно во дворе одного из жилых комплексов Алматы мужчина жестоко избил свою бывшую жену. Позднее экс-супруг решил прояснить семейный конфликт и записал видеообращение.

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