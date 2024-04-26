Из рейсового автобуса "Екатеринбург – Караганда" эвакуировали 10 человек
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
26 апреля в 03:46 на 378 км автодороги "Астана – Петропавловск" из технически неисправного рейсового автобуса "Екатеринбург – Караганда" эвакуировали 10 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, среди эвакуированных есть ребенок. Двое граждан Российской Федерации, остальные – жители Казахстана. Все доставлены на железнодорожный вокзал города Акколь.
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В медицинской помощи эвакуированные не нуждались. В эвакуационных действиях приняли участие спасатели Аккольского района.
Накануне в Алматы на оживленной дороге загорелся пассажирский автобус.
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