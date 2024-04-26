Спасатели потушили пожар в "Семей орманы"

Сначала огнеборцы Абайской области локализовали загорание шелухи на предварительной площади 9600 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы МЧС РК, в ходе тушения пожара огнеборцы не допустили распространение огня через галерею топливоподачи.

"Работы по ликвидации загорания продолжаются. Пострадавших от лесного пожара нет", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что пожар ликвидирован в 18:35, пожарный поезд возвращается на место постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в "Семей орманы" Абайской области произошел пожар. В Бородулихинском районе в 15 км от села Бородулиха на территории филиала Государственного лесного природного резервата горят сосны.