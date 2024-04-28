Крупный пожар тушат на складе сена в Атырауской области

Фото: скриншот видео

Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 28 апреля в Курмангазинском районе на окраине с. Каракул на открытой территории разгорелся пожар на складе, где хранилось около 250 тонн сена, сообщает Zakon.kz.

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