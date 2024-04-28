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Законодательство РК

Крупный пожар тушат на складе сена в Атырауской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 01:44 Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС РК рассказала о том, что 28 апреля в Курмангазинском районе на окраине с. Каракул на открытой территории разгорелся пожар на складе, где хранилось около 250 тонн сена, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, пожар локализован на предварительной площади 440 кв. м.

"Пострадавших нет. Скот отогнан в безопасное место. Причина пожара устанавливается".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что машина дотла сгорела на трассе в Махамбетском районе Атырауской области.

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