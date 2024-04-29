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Полицейского сбили насмерть на трассе в Петропавловске

Полицейского сбили насмерть в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 09:19 Фото: pxhere.com
В Северо-Казахстанской области ищут водителя, сбившего насмерть сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилась информация о том, что в Петропавловске сбили насмерть начальника седьмого Управления областного Департамента полиции. "Его тело с множественными ранами в виде переломов обнаружено возле кафе "Мария", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП СКО прокомментировали информацию.

"28 апреля на автодороге республиканского значения Челябинск – Новосибирск был совершен наезд на 48-летнего сотрудника полиции, который от полученных травм скончался на месте. В данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомашины, совершившего наезд", – сообщили в полиции.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело.

25 апреля 2024 года сообщалось о том, что в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях скончались высокопоставленные полицейские.

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