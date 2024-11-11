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Мать и сын заживо сгорели при пожаре в Атырауской области

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 15:18 Фото: Zakon.kz
При пожаре в частном доме в Атырауской области погибли два человека. Еще двое пострадавших сейчас находятся в районной больнице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия произошла около 5 утра 11 ноября в селе Акколь Курмангазинского района. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому площадью 72 квадратных метров. При пожаре погибли 66-летняя мать и ее 35-летний сын. 58-летний глава семейства с ожогами обеих рук и 5-летняя внучка с признаками отравления дымом госпитализированы в районную больницу.

"Пожар был локализован в 5:52 и полностью ликвидирован в 6:30. Причины возгорания выясняются. В тушении пожара были задействованы девять сотрудников ПЧ №7 Курмангазинского района ДЧС Атырауской области, две единицы техники, и ТОО "GRWORLD" три человека, одна единица техники", – сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Алматинской области произошел пожар в продуктовом магазине и аптеке.

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