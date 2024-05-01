Когда эвакуированные из-за паводков 700 заключенных вернутся в ЗКО
Фото: polisia.kz
Стало известно, когда заключенные, которых на время паводка перевезли в Актюбинскую область, вернутся в ЗКО, передает Zakon.kz.
Как пишет издание "Мой город", первый заместитель начальника Департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что 700 эвакуированных в Актюбинскую область заключенных вернутся в Западный Казахстан после 10 мая.
"Из-за угрозы подтопления учреждения уголовно-исполнительной системы №27 железнодорожными караулами перевезли 700 заключенных. Для осуществления всех необходимых процедур понадобилось более 400 военнослужащих войск", – говорится в информации.
Ранее заместитель прокурора СКО Абу-Али Саттар рассказал, куда этапировали заключенных из исправительных учреждений Петропавловска.
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