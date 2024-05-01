Когда эвакуированные из-за паводков 700 заключенных вернутся в ЗКО

Фото: polisia.kz

Стало известно, когда заключенные, которых на время паводка перевезли в Актюбинскую область, вернутся в ЗКО, передает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: