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Скорпион укусил волонтера, который помогал бороться с паводками в Атырау

укус скорпиона, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 20:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
2 мая во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ "Центр медицины катастроф" ДЧС города Шымкента.

"Волонтера с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Атырау", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о паводковой ситуации на 19:00. Согласно информации спасателей, около шести тысяч человек все еще находятся в эвакопунктах, по республике отведена вода из 7763 частных жилых домов и 2874 дворовых территорий.

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МЧС РК Атырау Атырауская область Паводки-2024 2024 год
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