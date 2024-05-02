Скорпион укусил волонтера, который помогал бороться с паводками в Атырау

2 мая во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтеров, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ "Центр медицины катастроф" ДЧС города Шымкента.

"Волонтера с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи города Атырау", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба МЧС РК опубликовала информацию о паводковой ситуации на 19:00. Согласно информации спасателей, около шести тысяч человек все еще находятся в эвакопунктах, по республике отведена вода из 7763 частных жилых домов и 2874 дворовых территорий.

