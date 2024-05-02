85-летняя бабушка сутки пролежала с переломом в запертой квартире в Акмолинской области
Фото: скриншот видео
Женщина 1939 года рождения упала и сломала предплечье. Через сутки родственники не смогли войти в квартиру и вызвали сотрудников ЧС, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, акмолинские спасатели вошли в окно квартиры на четвертом этаже с помощью автолестницы.
Открыв дверь изнутри, пожарные-спасатели передали женщину карете скорой помощи.
Ранее сообщалось, что криминалисты вычислили воров, похитивших 100 млн тенге у бабушки в СКО.
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