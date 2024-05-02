Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

85-летняя бабушка сутки пролежала с переломом в запертой квартире в Акмолинской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 20:40 Фото: скриншот видео
Женщина 1939 года рождения упала и сломала предплечье. Через сутки родственники не смогли войти в квартиру и вызвали сотрудников ЧС, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, акмолинские спасатели вошли в окно квартиры на четвертом этаже с помощью автолестницы.

Открыв дверь изнутри, пожарные-спасатели передали женщину карете скорой помощи.


Ранее сообщалось, что криминалисты вычислили воров, похитивших 100 млн тенге у бабушки в СКО.

Читайте также

расследование
По фрагменту пальца в Улытауской области раскрыли убийство
пожар
Пожар повышенного ранга – цех и склад загорелись в Алматинской области
укус скорпиона
Скорпион укусил волонтера, который помогал бороться с паводками в Атырау
Елена Беляева
МЧС РК Акмолинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Брат Салтанат Нукеновой обратился к присяжным
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: