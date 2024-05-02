85-летняя бабушка сутки пролежала с переломом в запертой квартире в Акмолинской области

Фото: скриншот видео

Женщина 1939 года рождения упала и сломала предплечье. Через сутки родственники не смогли войти в квартиру и вызвали сотрудников ЧС, сообщает Zakon.kz.

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