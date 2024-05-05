В столичном общежитии вспыхнула кровля

5 мая в Астане загорелась кровля одноэтажного общежития расположенного по улице Жетисай района Байконур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на месте происшествия работают спасатели.





Ранее сообщалось, что в Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.