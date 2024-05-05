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В столичном общежитии вспыхнула кровля

пожар в общежитии в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 22:12 Фото: скриншот видео
5 мая в Астане загорелась кровля одноэтажного общежития расположенного по улице Жетисай района Байконур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на месте происшествия работают спасатели.


Ранее сообщалось, что в Астане зафиксирован очередной пожар в точке общепита. В районе Байконыр вспыхнула донерная. Во время пожара очевидцы услышали ряд хлопков, которые успели снять на видео.

В пресс-службе МЧС РК рассказали, что спасатели вынесли восемь газовых баллонов.

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