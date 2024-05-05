В Актюбинской области даже ночью продолжают берегоукрепительные работы

В МЧС РК сообщили, что несмотря на поздний час, в населенном пункте Колос Иргизкого района Актюбинской области военнослужащие укрепляют берега рек Торгай и Иргиз, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, сейчас идет активная укладка мешкотары, наполненной инертным материалом на пересечении этих двух рек.

"Наши военнослужащие не устают, работая круглосуточно, чтобы обеспечить безопасность и защиту территории от возможных подтоплений", - отметили в МЧС.





Ранее сообщалось, что почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков.



