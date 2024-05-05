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Законодательство РК

Почти 50 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков

, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 12:17
По информации представителя МЧС РК Аскара Шарипа на 5 мая, в подтопленных регионах в свои дома вернулись 49 819 человек, сообщает Zakon.kz.

Представитель ведомства на брифинге в СЦК сообщил, что по республике отведена и откачана вода из 8615 жилых домов и 2994 дворовых территорий. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы 14 409 человек, 1413 единиц техники, 311 водооткачивающих средств, 69 плавсредств, 5 воздушных судов.

По стране откачали более 15 млн кубометров талой воды, уложили более 7,7 млн мешков и более 1,5 млн тонн инертного материала.

Работы продолжаются в городе Кульсары Атырауской области, где откачивают воду в более чем 100 затопленных домах и 10 объектах бизнеса. Также работы ведутся в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. 

По данным МЧС, за прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2815 домов в Кульсары.

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