Уровень воды в реке Урал достиг критической отметки

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 6 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

Изменение уровня воды за последние сутки:



село Индербор: подъем уровня воды составил 16 см. Уровень воды – 900 см, критический уровень – 845 см;

село Махамбет: вода поднялась на 7 см. Уровень воды – 868 см, критический уровень – 850 см;

город Атырау: подъем уровня воды составил 5 см. Уровень воды – 501 см, критический уровень – 550 см;

село Жанаталап: уровень воды поднялся на 4 см. Уровень воды – 360 см, критический уровень – 500 см;

село Еркинкала: вода поднялась на 4 см. Уровень воды – 320 см, критический уровень – 450 см.

3 мая сообщалось, что близ Атырау спасли табун тонущих лошадей. Тогда на реке Урал в плену воды оказались лошади Акжаикского района. Во время выпаса пастухи потеряли их из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребенка.