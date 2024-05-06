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Уровень воды в реке Урал достиг критической отметки

Паводки в Казахстане: уровень воды в реке Урал достиг критической отметки , фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 21:48 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 6 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

Изменение уровня воды за последние сутки: 

  • село Индербор: подъем уровня воды составил 16 см. Уровень воды – 900 см, критический уровень – 845 см;
  • село Махамбет: вода поднялась на 7 см. Уровень воды – 868 см, критический уровень – 850 см; 
  • город Атырау: подъем уровня воды составил 5 см. Уровень воды – 501 см, критический уровень – 550 см;
  • село Жанаталап: уровень воды поднялся на 4 см. Уровень воды – 360 см, критический уровень – 500 см;
  • село Еркинкала: вода поднялась на 4 см. Уровень воды – 320 см, критический уровень – 450 см. 

3 мая сообщалось, что близ Атырау спасли табун тонущих лошадей. Тогда на реке Урал в плену воды оказались лошади Акжаикского района. Во время выпаса пастухи потеряли их из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребенка.

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