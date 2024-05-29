Паводки: в свои дома вернулись более 63 тысяч казахстанцев

63 009 казахстанцев вернулись в свои дома после начала паводков, передает Zakon.kz.

В пунктах временного размещения сейчас остаются 5307 человек, сообщили в МЧС РК.

Всего отведено и откачано более 27,3 млн куб. метров талой воды, проведена укладка 8,1 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях продолжаются противопаводковые и дезинфекционные работы в осушенных домах и территориях.

В городе Петропавловск Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке талой воды из оставшихся 9 подтопленных дворовых территорий. Отведена вода из подтопленных 4 дворовых территорий. Всего откачано 64 600 куб. метров воды.

В городе Кульсары Жылыойского района, п. Индербор Индерского района Атырауской области из подтопленных территорий откачано 61 808 куб. метров воды. В селе Жалгансай Махамбетского района работы по откачке воды завершены. Продолжаются берегоукрепительные работы. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 2400 мешкотар и 230 тонн инертных материалов. Берегоукрепительные работы продолжаются.

В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области продолжается откачка дождевых вод из подтопленных 11 дворовых территорий, улиц и проезжей части. Отведена вода из подтопленных 9 дворовых территорий. За сутки откачано более 5 тысяч куб. метров воды.

В Уральске продолжается откачка талой воды с дачных участков и домов в круглосуточном режиме с помощью переносных насосных станций повышенной производительности. За сутки откачано 209 598 куб. метров воды.

В противопаводковых работах задействовано 4138 человек и 659 единиц техники, 250 водооткачивающих средств и 57 плавательных средств, 4 воздушных судна.

Паводки 2024 года ученые назвали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Пострадал от буйства природы не только Казахстан.

