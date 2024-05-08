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Вода вплотную подошла к трассе в Атырауской области

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 15:51 Фото: скриншот видео
Оперативный штаб Атырауской области показал состояние трассы в Индерском районе, где вода подошла к дороге протяженностью 7 км от трассы Атырау – Уральск до поселка Индербор, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что вода разливается в пойме по обеим сторонам дороги.

"На асфальте – дождевая вода. Из-за опасности подтопления дороги пойменной водой накануне по обеим сторонам участка были возведены земляные дамбы. Ситуация находится под контролем", – говорится в сообщении.


Ранее в МЧС РК рассказали, что в свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения. Кроме того, стало известно, что уровень воды в реке Урал продолжает повышаться.

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