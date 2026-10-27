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События

"Сам себя травмировал": у недоношенного младенца обнаружили перелом бедра в Павлодаре

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 23:12 Фото: pexels
В Павлодарском областном перинатальном центре № 1 прокомментировали информацию о переломе бедра у недоношенного младенца. Близкие ребенка, родившегося с массой тела около 600 граммов, пожаловались на действия врачей в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях родственники рассказали, что мальчик родился в августе 2026 года с экстремально низкой массой тела – около 600 граммов. По состоянию на 24 октября ребенок весил 2,02 кг и продолжал находиться в Павлодарском областном перинатальном центре.

По словам автора публикации, с 20 по 23 октября родители замечали изменения цвета и размера ножки младенца и сообщали об этом медицинскому персоналу. Однако, как утверждается в посте, на их замечания не реагировали.

"В пятницу, 23:10, родители снова пришли в роддом и повторили о том, что с ребенком что-то не так, на что врачи сказали, что у ребенка перелом бедра, трещина. На вопрос, откуда это взялось, они ответили, что ребенок сам себе нанес травму при судорогах. Разве такое возможно? Пояснений медицинский персонал не дает. В реанимационное отделение мобильный телефон проносить не разрешают, чтобы запечатлеть состояние ребенка в качестве доказательств", – говорится в публикации.

В Павлодарском областном перинатальном центре 27 октября 2026 года прокомментировали ситуацию. Там подчеркнули, что выхаживание детей с экстремально низкой массой тела – сложный и длительный процесс.

"Одним из возможных осложнений является остеопения недоношенных – снижение минерализации костной ткани, которое встречается в 30-55% случаев и может приводить к спонтанным переломам даже при обычных движениях конечностей", – сообщили Zakon.kz в медицинском учреждении.

В администрации центра также заявили, что с пониманием относятся к обеспокоенности родителей и родственников и на постоянной основе предоставляют разъяснения о состоянии ребенка и особенностях медицинского наблюдения.

При этом подробности конкретного клинического случая в учреждении не стали раскрывать, сославшись на врачебную тайну и отсутствие надлежащих правовых оснований для публичного разглашения таких сведений.

В перинатальном центре призвали воздерживаться от преждевременных выводов и необоснованных оценок, отметив, что прилагают все необходимые усилия для обеспечения квалифицированной медицинской помощи каждому маленькому пациенту.

Ранее полуторагодовалый ребенок получил тяжелые ожоги горячим супом в одном из детских садов Астаны. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

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Канат Болысбек
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