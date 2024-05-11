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Законодательство РК

Во время пожара в Кызылорде эвакуировали 14 человек

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 08:55 Фото: пресс-служба МЧС РК
Утром 11 мая при возгорании кафе удалось эвакуировать 14 жителей города Кызылорды, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС РК, пожар произошел в кафе, которое расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев жители дома были выведены на улицу по лестничному маршу.

Площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В Кокшетау вагончик около жилого дома вспыхнул открытым пламенем.

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