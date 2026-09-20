Легковушка насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе в Экибастузе
Фото: Zakon.kz
Шестилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля во дворе жилого дома в Экибастузе. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщает Zakon.kz.
Информацию о смертельном ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области. По факту наезда, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.
В полиции также напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением.
Ранее 81-летний мужчина погиб в ДТП в Алматы.
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