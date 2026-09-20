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Происшествия

Легковушка насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе в Экибастузе

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2026 14:46 Фото: Zakon.kz
Шестилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля во дворе жилого дома в Экибастузе. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смертельном ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области. По факту наезда, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

В полиции также напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением.

Ранее 81-летний мужчина погиб в ДТП в Алматы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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