Легковушка насмерть сбила шестилетнего ребенка во дворе в Экибастузе

Шестилетний ребенок погиб под колесами легкового автомобиля во дворе жилого дома в Экибастузе. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смертельном ДТП подтвердили в Департаменте полиции Павлодарской области. По факту наезда, в результате которого погиб несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

В полиции также напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением.

Ранее 81-летний мужчина погиб в ДТП в Алматы.