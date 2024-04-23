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Рядом с Уральском спасатели укрепляют защитный вал

Рядом с Уральском спасатели укрепляют защитный вал, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 03:38 Фото: МЧС РК
В МЧС РК сообщили, что в эти минуты спасатели ДЧС Астаны укрепляют защитный вал в вблизи Уральска, передает Zakon.kz

 Отметим, что 21 апреля на брифинге в СЦК Исполняющий обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области Руслан Касыбаев заверил, что угрозы затопления Уральска нет.

В ночь на 22 апреля в Западно-Казахстанскую область из регионов страны прибыли дополнительные силы.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, для проведения противопаводковых мероприятий в ЗКО прибыли дополнительные силы из Астаны, Актюбинской, Карагандинской, Алматинской, Мангистауской, Абайской областей.


23 апреля писали, что в Уральске треснула укрепленная дамба в районе Куреней.  Эту дамбу построили давно, но в связи с паводками и резким подъемом воды ее укрепили грунтом. Сейчас, как рассказали местные жители, она треснула посередине. Образованную трещину присыпают землей. Официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш на брифинге не смог назвать причину деформации дамбы и пообещал выяснить ее.

Все новости про сильнейшие за последние 80 лет паводки в Казахстане можете прочитать здесь.

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