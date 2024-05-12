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Уровень Жайыка превысил критическую отметку в двух районах Атырауской области

, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 11:11
В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Уровень воды на гидропостах в Индерборском и Махамбетском районах превысил критическую отметку. В МЧС предупреждают о дальнейшем повышение уровня, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отчитались, что спасатели МЧС в круглосуточном режиме ведут мониторинг состояния защитных сооружений, а министр Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провел визуальный осмотр защитных дамб.


На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по состоянию на 09:00 12 мая, уровень воды в реке Жайык составил:

  • Атырау – 538 см. За сутки + 5 см.
  • Индерборский район – 1033 см. За сутки +7 см.
  • Махамбетский район – 955 см. За сутки +16 см.

В регионе под угрозой затопления оказалось древнее городище Сарайшык.

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