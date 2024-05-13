В Астане фасад дома рухнул на ребенка
Фото: akorda.kz
В Астане фасад дома рухнул на ребенка, который выходил из подъезда. Какие травмы получил мальчик, корреспонденту Zakon.kz 13 мая 2024 года рассказали в столичном управлении здравоохранения.
Видео с места разлетелись в социальных сетях.
В управлении уточнили, что мальчик 2013 г. р. обратился в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы №2 с жалобами на наличие раны в височной части головы 12 мая.
"При осмотре была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние – удовлетворительное. Ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, даны соответствующие рекомендации".Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны
11 февраля 2024 года стало известно о поступлении спасателям Астаны вызова по поводу того, что облицовка одного из столичных ЖК может упасть на головы прохожих. Подробнее об этом здесь.
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