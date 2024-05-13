Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане фасад дома рухнул на ребенка

В Астане фасад дома рухнул на ребенка, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 13:37 Фото: akorda.kz
В Астане фасад дома рухнул на ребенка, который выходил из подъезда. Какие травмы получил мальчик, корреспонденту Zakon.kz 13 мая 2024 года рассказали в столичном управлении здравоохранения.

Видео с места разлетелись в социальных сетях.

В управлении уточнили, что мальчик 2013 г. р. обратился в травматологический пункт Многопрофильной городской детской больницы №2 с жалобами на наличие раны в височной части головы 12 мая.

"При осмотре была обнаружена ушибленно-точечная рана, без кровотечения. Общее состояние – удовлетворительное. Ребенок направлен на амбулаторное наблюдение у хирурга, даны соответствующие рекомендации".Пресс-служба Управления здравоохранения Астаны

11 февраля 2024 года стало известно о поступлении спасателям Астаны вызова по поводу того, что облицовка одного из столичных ЖК может упасть на головы прохожих. Подробнее об этом здесь.

Читайте также

Вода затопила дорогу в Атырауской области
Мощный поток воды затопил дорогу в Атырауской области
В Павлодаре школьник ранил ножом одноклассника и учителя
Школьник ранил ножом одноклассника и учителя в Павлодаре
Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа
Полицейские Петропавловска спасли девушку, пытавшую броситься с 5 этажа
Динара Халдарова
Астана 2024 год Вред здоровью Здоровье
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
ДТП
Задержан подозреваемый по делу об автобусе, рухнувшем в реку
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Безопасно ли держать деньги на депозите в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: