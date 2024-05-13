Мощный поток воды затопил дорогу в Атырауской области

Перелив воды произошел на автодороге Атырау – Индер – Уральск, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению Оперативного штаба по ЧС Атырауской области, сегодня, 13 мая, в 09:45 на 3-5 км дороги местного значения Индербор – Уральск из-за скопившейся паводковой воды произошел перелив.

"Движение для всех видов автотранспорта на данном участке приостановлено. Для автомобилистов, следующих в город Уральск имеется альтернативная дорога через село Махамбет", – говорится в распространенном сообщении.

Общая протяженность въездной автомобильной дороги в поселок Индербор составляет 7 км.

Утром 13 мая в МЧС РК рассказали, есть ли угроза подтопления села Индербор.