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Паводки: более 61 тысячи казахстанцев вернулись в свои дома

Более 61 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 10:04 Фото: ДЧС ЗКО
61 151 казахстанец вернулись в свои дома после начала паводков, передает Zakon.kz.

В пунктах временного размещения остаются 5365 человек, сообщили в МЧС РК.

Отведено и откачано порядка 20,5 млн куб метров талой воды из 11 264 частных жилых домов и 3539 дворовых территорий. Проведена укладка более 7,8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.

В городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка из подтопленных 14 домов. За сутки откачано 291 754 куб. метров воды, уложено 33 400 мешкотар и 870 тонн инертных материалов. Ведется мониторинг уровня реки Жайык, берегоукрепительные работы в Курмангазинском районе завершены. Вокруг села Талдыколь Махамбетского района проводятся работы по возведению насыпной дамбы.

В Северо-Казахстанской области за последние 15 дней откачана вода из подтопленных 3401 частных жилых дома и 667 дворовых территорий. Завершены работы по откачке талой воды в Кызылжарском районе. Продолжаются работы по откачке воды из 47 частных жилых домов и 83 дворовых территорий поселка Заречный и мкр. Подгора города Петропавловск с использованием мощной водооткачивающей техники. Продолжается перевозка жителей в поселок Заречный, часть из которых возвращаются в свои дома.

В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 2450 мешкотар и 280 тонн инертных материалов.

В противопаводковых работах задействовано 7062 человека и 983 единицы техники, 352 водооткачивающих средства и 66 плавательных средств, 6 воздушных судов.

Ранее в Атырау к эвакуации из-за паводков подготовили воспитанников детской деревни.

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