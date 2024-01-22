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Законодательство РК

Дело Мырзахметова: в Астане началось главное судебное разбирательство

Дело Мырзахметова: в Астане началось главное судебное разбирательство Фото: atameken.kz
В Астане сегодня, 22 января 2024 года, началось главное судебное разбирательство по делу бывшего главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Гособвинитель подал ходатайство о проведении суда в закрытом режиме. Сторона подсудимого поддержала его.

Аблай Мырзахметов обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 – ч. 4 ст. 367, п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК.

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Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления НПП "Атамекен" с февраля 2022 года. Об этом он сообщил на IX внеочередном съезде Нацпалаты, согласившись с поступающей в его адрес критикой.

Ранее он был членом Госкомиссии по восстановлению экономического роста при Президенте РК.

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