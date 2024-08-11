Водитель чуть не сгорел, пытаясь потушить грузовик с сеном в Туркестанской области

Водитель получил ожог рук, когда пытался самостоятельно потушить горящее сено в своем грузовом автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 11 августа в Сайрамском районе Туркестанской области.

"Из-за попытки потушить пожар самостоятельно было упущено драгоценное время, счет которого шел на секунды. Сообщение поступило, когда жители окончательно убедились, что не могут справиться с огнем", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. В результате самостоятельного тушения сена водитель грузовика получил ожоги рук, а автомобиль полностью сгорел.

28 июля 2024 года из-за горящего сена чуть не сгорело село в Актюбинской области. Пожарные вовремя успели справиться с огнем, который угрожал перекинуться на деревянные дома и постройки.