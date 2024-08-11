Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Водитель чуть не сгорел, пытаясь потушить грузовик с сеном в Туркестанской области

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2024 13:12 Фото: пресс-служба МЧС РК
Водитель получил ожог рук, когда пытался самостоятельно потушить горящее сено в своем грузовом автомобиле, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 11 августа в Сайрамском районе Туркестанской области.

"Из-за попытки потушить пожар самостоятельно было упущено драгоценное время, счет которого шел на секунды. Сообщение поступило, когда жители окончательно убедились, что не могут справиться с огнем", – рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. В результате самостоятельного тушения сена водитель грузовика получил ожоги рук, а автомобиль полностью сгорел.

28 июля 2024 года из-за горящего сена чуть не сгорело село в Актюбинской области. Пожарные вовремя успели справиться с огнем, который угрожал перекинуться на деревянные дома и постройки.

Читайте также

кража, полиция
Жители ЗКО украли у нефтегазового предприятия медный кабель и продали скупщику
горная река
Мужчина не смог справиться с течением горной реки и утонул в Алматинской области
Тенге, деньги, Казахстан, коррупция
50 млн за капремонт дороги: в Антикоре рассказали о мошенниках, связанных с коррупцией
Андрей Дюсупов
МЧС РК Туркестанская область Пожар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Три автомобиля за вечер влетели в новую конструкцию из бордюров в Алматы
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Ограничение деятельности коллекторов
Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов
Эдуард Полетаев
Эдуард Полетаев: Экономика Казахстана одна из наиболее грузоемких в мире
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: