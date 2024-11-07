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Горящий грузовик на трассе в сторону Хоргоса попал на видео

пожар в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 21:44 Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
7 ноября в 14:15 на линию 101 пункта связи ПЧ-6 села Шонжы поступило сообщение о горении грузового автомобиля с прицепом, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, инцидент произошел на 46-м км автодороги областного значения Аксай – Калжат.

"По прибытию на место происшествия установлено, что произошло загорание грузовой автомобиля с прицепом марки DAF на площадь 50 кв. м. В 15-27 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в тушении пожара задействованы трое сотрудников и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что 65-летний житель Уральска едва не погиб во время пожара в квартире.

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