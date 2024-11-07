Горящий грузовик на трассе в сторону Хоргоса попал на видео

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

7 ноября в 14:15 на линию 101 пункта связи ПЧ-6 села Шонжы поступило сообщение о горении грузового автомобиля с прицепом, сообщает Zakon.kz.

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