Близ Караганды грузовик смял патрульное авто: полицейский госпитализирован

Недалеко от Караганды произошло дорожно-траснпортное происшествие с участием полицейской машины. В региональной пресс-службе Департамента полиции рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Видео разместили очевидцы.

По информации правоохранителей, 16 мая 2024 года в 11:30 на объездной дороге 7-й магистрали Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: служебной автомашины Lada Vesta, манипулятора Foton и грузовой автомашины Shaanxi-Man.

"В результате ДТП водитель Lada Vesta, инспектор патрульно-постовой службы УП Караганды, доставлен в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также сказано, что факт был зарегистрирован в полиции.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что в Уральске на мосту столкнулись бронетранспортер и авто патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал. В результате виновный инспектор патрульной полиции привлечен к административной ответственности.