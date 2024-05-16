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Близ Караганды грузовик смял патрульное авто: полицейский госпитализирован

Близ Караганды грузовик смял патрульное авто: полицейский госпитализирован, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
Недалеко от Караганды произошло дорожно-траснпортное происшествие с участием полицейской машины. В региональной пресс-службе Департамента полиции рассказали подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.

Видео разместили очевидцы.

По информации правоохранителей, 16 мая 2024 года в 11:30 на объездной дороге 7-й магистрали Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: служебной автомашины Lada Vesta, манипулятора Foton и грузовой автомашины Shaanxi-Man.

"В результате ДТП водитель Lada Vesta, инспектор патрульно-постовой службы УП Караганды, доставлен в медицинское учреждение". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также сказано, что факт был зарегистрирован в полиции.

"Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что в Уральске на мосту столкнулись бронетранспортер и авто патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал. В результате виновный инспектор патрульной полиции привлечен к административной ответственности.

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