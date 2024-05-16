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Мотоциклист с пассажиром погибли в жуткой аварии в Павлодарской области

Мотоциклист с пассажиром погибли из-за столкновения с легковушкой, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 18:45 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области 16 мая столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл, в результате погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

В ДП Павлодарской области рассказали, что ДТП произошло 15 мая в селе Баянаул по улице Сатпаева.

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 совершил лобовое столкновение с мотоциклом. От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир мотоцикла.

По факту начато расследование, назначены экспертизы. Водитель легковушки задержан, водворен в ИВС. Транспортные средства отправлены на штрафстоянку.

Ранее сообщалось о другой дорожной аварии. В соцсетях появилось видео смертельной аварии в Жетысуской области. В департаменте полиции региона уточнили, что ДТП произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

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