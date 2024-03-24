"Терроризм не имеет границ": политологи высказались об усилении мер против главной угрозы в мире

22 марта в России произошел страшный теракт – вооруженные мужчины открыли стрельбу по людям перед началом выступления музыкальной группы в подмосковном "Крокус Сити Холле", после чего начался пожар. В результате теракта, погибло 133 человека, среди которых трое детей, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета безопасности по мерам в связи с терактом. Напомним, еще 15 марта во время Курултая в Атырау глава государства призвал активно противодействовать религиозному экстремизму, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности и дома, и в общественных местах.

"Мы должны противодействовать религиозному экстремизму и архаике, твердо придерживаясь канонов традиционного для нас ислама, выступающего одной из главных основ национальной идентичности. Нам нужно всегда исходить из собственного понимания мира, следовать своему уникальному культурному коду", – подчеркнул президент во время своего выступления на третьем Национальном курултае.

Мнение президента разделяют многие казахстанцы.

По словам политолога Сырыма Иткулова, трагические события в очередной раз заставили задуматься об усилении безопасности граждан.

"На Курултае озвучен очень важный тезис президента, касательно деструктивных ячеек. А именно, что это не наша, чуждая идеология и не следует ей слепо верить. И что вместо строительства бесконечных мечетей, нужно строить школы, IT-хабы и больницы. Эти объекты нужны для интеллектуального и духовного развития. И события в Москве показали еще раз необходимость такого просвещения". Политолог Сырым Иткулов

Печальные события в соседней стране заставляют в очередной раз задать вопрос: "А готовы ли мы?"

После страшных событий в соседней стране я увидел, что в Астане у входа в здания, в общественные места (бассейны, торговые центры) стоит не просто охрана, а служба безопасности, проверяющая сумки у всех, кто входит в здание. Это уже хорошо, что мы делаем из происходящего какие-то выводы и будем еще более ответственно относиться к безопасности". Политолог Сырым Иткулов

Президент поднимал этот вопрос и на Курултае: в первую очередь необходимо обеспечить безопасность граждан.

"Я считаю, что мы ежедневно должны быть готовы к любой опасности и в наших крупных городах и в региональных центрах. Везде, где собирается много людей, и теоретически может произойти подобное, у охраны должен быть доступ к оружию для защиты от террористов, а не только вооружение в виде дубинок, как было, например, в "Крокусе". Это должно быть учтено нами, особенно в тех регионах, где высокий уровень преступности и фиксируется большинство случаев семейно-бытового насилия". Политолог Сырым Иткулов

Политолог Казбек Майгельдинов отметил, что государство делает основной акцент на то, чтобы в стране действовал непреложный нарратив – закон и порядок.

"На фоне трагедии в Москве глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, где были озвучены необходимые меры по обеспечению безопасности граждан страны. На сегодняшний день терроризм не имеет границ. Как мы знаем, в начале нулевых, несколько террористических актов были совершены и в Казахстане, на западе страны, в городе Тараз. Сегодня Казахстан председательствует в нескольких международных организациях, таких, как Шанхайская организация сотрудничества, в созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которые являются площадками по обсуждению и принятию мер региональной международной безопасности. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, у нас действует Региональная антитеррористическая структура (РАТС), которая проводит учения по контртеррористическим мерам. При этом, одним из основных дестабилизирующих факторов в регионе является Афганистан. Поэтому сегодня глава государства делает основной акцент на то, чтобы в стране действовал нарратив, закон и порядок. Об этом глава государства также говорил на третьем Курултае, где обозначил такие моменты, как борьба с запрещенными религиозными течениями, противодействие идеологии деструктивных ячеек", – сказал политолог.



Специалист добавил, что страны Центральной Азии, в том числе и Казахстан, должны предпринять меры по предотвращению террористических актов. А это: улучшение социально-экономического положения граждан, соблюдение законности в стране.

"Важным элементом является проведение профилактических мер среди населения по борьбе с экстремистскими течениями, сепаратизмом, которые являются злом по смещению государственного устройства. Для этого необходимо повышать правовую грамотность". Казбек Майгельдинов

Политолог убежден, что одним из главных пунктов соблюдения мер по предотвращению террористических актов, является развитие демократических процессов, с соблюдением прав человека и законности. Это говорится в документах организации по безопасности и сотрудничестве Европы и ОБСЕ.



Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве произошла стрельба. Неизвестные ворвались в здание и открыли огонь по людям, пришедшим на концерт группы "Пикник". После стрельбы в здании раздался взрыв, в "Крокус сити холле" начался сильный пожар. По последней информации Следкома РФ, число погибших в результате теракта достигло 133 человек. Многие пострадавшие остаются в тяжелом состоянии в больницах.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что "Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве". В тот же день проведено совещание в Совете безопасности, посвященное трагическим событиям в Российской Федерации.

Сегодня премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил посольство России, где сделал запись в книге соболезнований.

