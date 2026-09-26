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События

3,5 млн кубометров воды откачали из опасных горных озер Казахстана

люди, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 09:38 Фото: МЧС РК
Казахстан завершает селеопасный сезон 2026 года без прорывов контролируемых моренных озер и опасных селевых потоков. За сезон специалисты "Казселезащиты" откачали из потенциально опасных высокогорных озер 3,5 млн кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

В горных районах работали 44 сезонных наблюдательных поста и 11 аварийно-механизированных бригад. В сезонных и аварийных работах были задействованы более 100 специалистов. Они контролировали уровень воды в моренных озерах, состояние ледников, рек, селевых русел и горных склонов.

За сезон проведено 1015 наземных и 19 аэровизуальных обследований. В Алматы круглосуточный мониторинг обеспечивают более 30 автоматических станций наблюдения, на опасных участках также используются камеры и гидрометеорологические датчики.

Особое внимание уделялось озерам с повышенным риском прорыва. Для контролируемого снижения уровня воды на наиболее опасных из них установили около 50 сифонных труб. Специалисты также проводили батиметрические исследования, оценивали состояние естественных водоотводящих каналов и выполняли инженерные работы.

С понижением температуры и завершением активного таяния ледников сезонные посты переводят в соответствующий режим работы. При этом мониторинг высокогорных территорий продолжится.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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