Какова ситуация с подтопленными домами на севере Казахстана
Фото: МЧС РК
В МЧС РК заявили, что в Северо-Казахстанской области не осталось подтопленных домов, передает Zakon.kz.
По данным ведомства, в результате слаженных усилий спасателей из других регионов удалось ликвидировать подтопление жилых домов СКО.
"На сегодняшний день в регионе подтопленными остаются 29 дворовых территорий", – отметили в МЧС.
С начала паводка в регионе откачано более 4,8 млн кубических метров талой воды.
16 мая сообщалось, что в СКО жителям помогают восстанавливать дома после паводка.
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