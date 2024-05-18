Какова ситуация с подтопленными домами на севере Казахстана

В МЧС РК заявили, что в Северо-Казахстанской области не осталось подтопленных домов, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в результате слаженных усилий спасателей из других регионов удалось ликвидировать подтопление жилых домов СКО.



"На сегодняшний день в регионе подтопленными остаются 29 дворовых территорий", – отметили в МЧС.

С начала паводка в регионе откачано более 4,8 млн кубических метров талой воды.





16 мая сообщалось, что в СКО жителям помогают восстанавливать дома после паводка.