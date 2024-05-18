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Какова ситуация с подтопленными домами на севере Казахстана

Какова ситуация с подтопленными домами на севере Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 08:24 Фото: МЧС РК
В МЧС РК заявили, что в Северо-Казахстанской области не осталось подтопленных домов, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, в результате слаженных усилий спасателей из других регионов удалось  ликвидировать подтопление жилых домов СКО.

"На сегодняшний день в регионе подтопленными остаются 29 дворовых территорий", – отметили в МЧС.

С начала паводка в регионе откачано более 4,8 млн кубических метров талой воды.


16 мая сообщалось, что в СКО жителям помогают восстанавливать дома после паводка.

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Елена Вебер
Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год
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