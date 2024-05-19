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Пожар в сауне и СТО ликвидировали огнеборцы

Пожары, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 07:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 19 мая силами МЧС ликвидированы пожары в сауне и СТО, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, удалось остановить горение СТО и автомобиля в Илийском районе Алматинской области. Там общая площадь пожара составила 140 кв. м.

А в Петропавловске из сауны, расположенной в отдельно стоящем гостиничном комплексе, в ходе пожара эвакуировано 26 человек. В обоих случаях пострадавших нет. Предварительные причины устанавливаются.

Накануне в Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека.

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