Пожар в сауне и СТО ликвидировали огнеборцы

Ночью 19 мая силами МЧС ликвидированы пожары в сауне и СТО, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС Казахстана, удалось остановить горение СТО и автомобиля в Илийском районе Алматинской области. Там общая площадь пожара составила 140 кв. м.

А в Петропавловске из сауны, расположенной в отдельно стоящем гостиничном комплексе, в ходе пожара эвакуировано 26 человек. В обоих случаях пострадавших нет. Предварительные причины устанавливаются.

Накануне в Актюбинской области в крупном пожаре погибли два человека.