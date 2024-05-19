Баня на территории дома отдыха в Алматы вспыхнула открытым пламенем
Фото: пресс-служба МЧС РК
19 мая ночью в Наурызбайском районе г. Алматы произошло возгорание отдельно стоящей бани на территории дома отдыха, сообщает Zakon.kz.
Несмотря на то, что тушение пожара осложнялось наличием высоковольтной линии, проходящей над зданием, пожарные работали с риском для жизни, но, соблюдая технику безопасности.
Силами ДЧС пожар потушили на площади 40 кв. м.
"Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности".Пресс-служба МЧС РК
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что гараж с автомобилями вспыхнул в Шахтинске.
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