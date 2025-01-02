Баня вспыхнула на территории частной базы отдыха в Алматы

В микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района по улице Обувщик на территории частной базы отдыха загорелась сакская баня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 100 кв. м.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за пожара пришлось эвакуировать тысячу человек из ТРЦ "Москва".