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Происшествия

Баня вспыхнула на территории частной базы отдыха в Алматы

пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 01:47 Фото: пресс-служба МЧС РК
В микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района по улице Обувщик на территории частной базы отдыха загорелась сакская баня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 100 кв. м.

"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
пожар в бане, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 01:47

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что в Алматы из-за пожара пришлось эвакуировать тысячу человек из ТРЦ "Москва".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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