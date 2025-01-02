Баня вспыхнула на территории частной базы отдыха в Алматы
Фото: пресс-служба МЧС РК
В микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района по улице Обувщик на территории частной базы отдыха загорелась сакская баня, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар на площади 100 кв. м.
"Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за пожара пришлось эвакуировать тысячу человек из ТРЦ "Москва".
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript