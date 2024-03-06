Алматинцы снова почувствовали землетрясение
По данным специалистов Сети сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК эпицентр расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая-афтершок.
- Энергетический класс землетрясения 12.6.
- Магнитуда MPV 5.4.
- Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.73° в.д.
- Глубина 10 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла
Ранее афтершоки силой 2 балла ощущались 4 марта в 12:54 час. Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая.
Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу.
В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения и напомнили что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик".
А сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы.