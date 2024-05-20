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Казахстанцы и украинцы "варили" мефедрон в Карагандинской области

Казахстанцы и украинцы &quot;варили&quot; мефедрон в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 20:49 Фото: Zakon.kz
Граждан Казахстана и Украины осудили за изготовление мефедрона в нарколаборатории в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Двоих граждан Казахстана и троих украинцев задержали в июле 2023 года. Согласно материалам уголовного дела, с января по июль они оборудовали в поселке Керней Бухар-Жырауского района Карагандинской области нарколабортаорию, где под видом предприятия по выпуску пластиковых бутылок, изготавливали мефедрон.

Руководили их действиями онлайн-кураторы. В интернете они вели переписку под никами Roma, Mr.Bean, "Режиссер Рудольф", "Комсомолец". Они не просто спонсировали оборудование нарколаборатории, но и делились с "химиками" нужными "рецептами".

"Участники преступной группировки приобрели на окраине поселка Керней отдельно стоящий дом с пристройками. В помещении бывшей бани провели вытяжки и оборудовали нарколабораторию, обклеив одну комнату фольгой. По наводке кураторов, с которыми держали связь через мессенджер Signal, доставили в лабораторию специальное оборудование, прекурсоры, химические реактивы, морозильные камеры, защитные костюмы и маски. Под их руководством "варили" в нарколаборатории психотропные вещества", – говорится в материалах уголовного дела.

Наладив производство, в июне 2023 года трое граждан Украины выехали из Карагандинской области в Кыргызстан. Однако вскоре одному из них пришлось вернуться для закладки первой партии. Вечером, 18 июля, он закопал более 20 полимерных пакетиков с мефедроном недалеко от дороги между поселком Доскей и Тогызкудук Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Его задержали практически с поличным. Той же ночью были задержаны казахстанцы, помогавшие ему. А еще два подельника в течение нескольких дней были задержаны в Кыргызстане при попытке вылететь в Германию и пересечь границу Узбекистана.

Уголовное дело рассмотрено в СМУС Карагандинской области. Подозреваемые обвинялись по нескольким пунктам части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в группе лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

Суд признал всех подсудимых виновными по инкриминируемой статье и назначил им 11 лет и три месяца, а также 12 лет лишения свободы. На днях осужденные подали апелляционную жалобу в Карагандинский областной суд.

Похожая история произошла в Алматинской области. В апреле этого года в регионе ликвидирована деятельность подпольной лаборатории по производству психотропных веществ. Спецоперацию провели сотрудники КНБ. В ходе обыска изъято около 35 кг синтетических наркотиков, 500 л прекурсоров и лабораторное оборудование.

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